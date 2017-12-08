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Создавать фейковые новости легче на русском или английском языке, так как под них подстроены все обрабатывающие информацию технологии и программы. Об этом в интервью радио Baltkom рассказал заместитель руководителя организации Cert.lv Варис Тейванс.

"Рождалась идея о фейковых новостях в коммерческой среде. Уже годами мы видим, как, например, интернет магазины собирают информацию о посещаемых нами сайтах, знают наши специфические интересы. Если я буду искать много информации в Facebook про кошек, то он будет предлагать мне все больше информации про кошек. Можно идентифицировать мой интерес и использовать для того, чтобы увлечь меня куда-то дальше. Это все обработка большого объема данных. И тенденция, которую мы сейчас наблюдаем, что все больше информации на русском и английском языке. Это можно объяснить тем, что люди, которые стоят за этим, освоили технологии на этих языках. Латышский язык слишком маленький, другая структура. Чтобы научить робота или программу качественно на нем производить фейк новости, надо проделать очень большую работу и вложиться в это", - сказал он.

Напомним, на этой неделе состоялась дискуссия "Безопасность Латвии в 21-м веке. Ложные новости как инструмент воздействия на общественное мнение" в Рижском замке. Президент Раймонд Вейонис отметил, что предстоит еще много работать, чтобы поднять стойкость общества и политиков к ложным новостям на достаточно высокий уровень.