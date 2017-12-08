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На сегодняшний день у государства есть деньги на оплату исследований и уменьшение очередей на консультации, но их некому проводить. Об этом в интервью радио Baltkom рассказала министр здравоохранения Анда Чакша. По ее словам, в будущем надо будет работать над тем, чтобы привлекать медиков в государственные больницы.

"По квотам видно, что они не заканчивают. И сегодня можно записаться к специалистам на консультации и исследования. Но проблема в том, что у нас закончились врачи. Есть деньги, но нет медиков, которые могут принять пациентов. Это произошло из-за того, что долгое время не поднимали зарплаты врачам, медсестрам, помощникам медсестер. Этот пункт мы сделали главным на следующий год. Что нам дает финансирование, если с ним некому работать? Этот год показал, что есть деньги на услугу. Врачи должны видеть, что есть средства на проведение услуг и увеличивается зарплата. Необходимо, чтобы они видели улучшения в этой сфере", - сказал Чакша

Напомним, в этом году 22 млн евро, оставшиеся из полученных за счет бюджетного дефицита 34,3 млн евро, были направлены на уменьшение очередей пациентов и обеспечение компенсируемых медикаментов пациентам с гепатитом С. 16,6 млн евро предусмотрены для уменьшения очередей, 5,5 млн евро - для улучшения доступности компенсируемых медикаментов пациентам с гепатитом С.