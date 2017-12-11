Эксклюзив |

Люди, которые не платят социальный налог, смогут получать так называемую полную корзину медицинских услуг за 1% от минимальной зарплаты. Об этом в интервью радио Baltkom рассказала министр здравоохранения Анда Чакша.

"Следующий год будет переходным, поэтому все будут получать одинаковые услуги. Нам надо будет разъяснить и донести до людей, какие услуги ему полагаются. Так, если человек платит социальный налог, то он будет получать полную корзину медицинских услуг. Но если пациент не платит соцналог, то он может получать такую же корзину за 1% от минимальной зарплаты. Это 4.30 евро в месяц. Но упорядочить все это мы сможем только после вступления закона в силу. Во время переходного периода будет важно само участие в системе. Так что те, кто платит соцналог в большом объеме и те, кто будет платить 1% от минимальной зарплаты будут получать одинаковые услуги", - рассказала она.

Напомним, согласно законопроекту, в оплаченный государством минимум медицинских услуг будет входить неотложная помощь, родовспоможение, услуги семейного врача, необходимые для лечения лекарства и оборудование, которые компенсируются из госбюджета, а также лечение заболеваний, оказывающих значительное влияние на показатели общественного здоровья или угрожающие общественному здоровью, в том числе психические заболевания и туберкулез, и необходимые для лечения этих заболеваний лекарства.

Полную корзину медицинских услуг смогут получить люди, за которых вносились или должны вноситься обязательные платежи государственного социального страхования, лица, находящиеся под защитой государства, жители, которые вносили страховые платежи, размер которых в следующем году для неплательщиков налогов составит 1% от размера минимальной заработной платы. В 2019 году ставка поднимется до 3% от размера минимальной заработной платы, в 2020 году - до 5%.