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Депутат Европарламента Андрей Мамыкин опубликовал на своей странице в социальной сети Facebook открытое письмо к членам съезда "Согласия", в котором изложил свою позицию относительно ряда вопросов, по которым у него возникли разногласия с позицией партии.

Напомним, как уже писал Mixnews, сегодня, во Дворце культуры ВЭФ проходит ежегодный съезд социал-демократической партии "Согласие". Однако, как отметил Мамыкин, ему не предоставили возможность участвовать в съезде, поэтому он опубликовал свое обращение к членам партии в соцсетях.

В своем обращении Мамыкин отмечает, что партия, по его мнению, находится в опасности "из-за застоя и утраты принципов", а также подчеркивает, что "Согласие" подвело своих избирателей, когда не отреагировало должным образом на реформу Министерства образования о переходе русских школ на латышский язык обучения. По его мнению, "избирателям готовятся плюнуть в лицо, а руководство партии заботливо обещает им платочек".

"Подавляющая часть избирателей "Согласия" - это русскоязычные граждане Латвии. Они дают партии 90% голосов на выборах. Они голосовали за партию, потому что считали ее своим Гарантом. Гарантом защиты их прав - как национального меньшинства в вопросах гражданства, языка и образования. В последнее время создается такое впечатление, что лидеры партии начали стесняться своих избирателей. Это видно, в том числе, и по вялой реакции на инициативу министра образования о переходе русских школ на латышский язык обучения.

Реформа школ нацменьшинств ставит целью уничтожение школ нацменьшинств. Не будем делать вид, что мы этого не понимаем. Однако пока выглядит так: нашему избирателю готовятся плюнуть в лицо, а руководство партии заботливо обещает ему платочек, чтобы тот мог утереться. Но от своего Гаранта избиратель ждет не сочувствия, а защиты!", - отмечает Мамыкин.

По его словам, "Согласие", не реагируя должным образом на реформу образования, тем самым показывает, что не желает воспротивиться атаке на важные для избирателей ценности.

"Если волку национализма в качестве компромисса разрешить съесть только часть зайца, то для зайца - школ нацменьшинств - это означает не компромисс, а смерть. Вслед за гибелью такого важного института для нацменьшинств русские в Латвии будут поставлены пред тремя выборами: ассимиляция, маргинализация или отъезд. Люди не будут голосовать за партию, которая не только не справилась с защитой их интересов, но даже не пожелала активно воспротивиться атаке на важные для них ценности", - пишет Мамыкин.

Он также призывает "Согласие" перестать стесняться своих избирателей, и не превращаться "в партию домоуправов".

"Уважаемые однопартийцы! Сохранение и развитие дееспособной думающей русской общины - в интересах всей Латвии. Нужно оставаться партией живых людей, а не превращаться в партию домоуправов. Нельзя стеснятся своих избирателей. И надо помнить самое главное: своих в беде бросать нельзя", - указывает Мамыкин.

Добавим, сегодня, на съезде "Согласия", председатель правления партии, мэр Риги Нил Ушаков заявил, что, выдвигая кандидатов на выборах Европарламента, партия допустила ошибки. Он также пообещал тщательнее присматриваться к людям, которые планируют баллотироваться на выборах, используя платформу "Согласия". Сам Ушаков баллотироваться на выборах в Европарламент не намерен.

Сейчас "Согласие" в Европарламенте представляет Андрей Мамыкин.