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Переход школ нацменьшинств полностью на латышский язык обучения не должен негативно сказаться на школьниках и работу с учителями следует начать сразу после принятия закона. Такое мнение в эфире радио Baltkom высказала глава комитета по образованию, культуре и спорту Рижской думы Эйжения Алдермане.

"Если учитель чувствует, что он еще не готов преподавать свой предмет на корректном латышском языке, он должен использовать это время для поднятия знаний госязыка. Но эта реформа должна быть такой, чтобы в ее ходе не пострадал ни один школьник. Плавный переход и работа с учителями и школами должна быть начата сразу после принятия административных актов и закона", - заявила она.

Глава комитета также отметила, что ученик не пострадает в том случае, если преподаватель уже будет знать латышский язык на высоком уровне.

"Учитель должен знать госязык на таком уровне, чтобы ученик мог воспринимать знания так, чтобы они были качественными. Также знания латышского языка учащегося должны быть на высоком уровне", - указала Алдермане.

Напомним, 5 декабря Кабинет министров рассмотрел и концептуально одобрил подготовленный Министерством образования и науки (МОН) информационный доклад о переводе обучения в общеобразовательных заведениях на латышский.

Фото: скриншот из видео