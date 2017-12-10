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Руководитель проекта Нейромонах Феофан, который в публичном пространстве не указывает свое имя, считает, что группа Pussy Riot устроив панк-молебен в Храме Христа Спасителя в Москве понимала возможные последствия своих действий и осознанно шла на этот риск. Об этом он рассказал в эфире радио Baltkom.

"Есть же проекты для которых важен эпатаж. И провоцирование эмоций, хайп важнее продукта. Pussy Riot думаю понимали возможные последствия. Это был оправданный риск для них. Они получили то, что получили. История на этом и закончилась. Само собой в наших реалиях такие проекты должны взвешивать риски и понимать, что могу быть последствиях. Это нужно просчитывать, а не пускать на самотек", - сказал Феофан.

Он также отметил, что в его творчестве эпатаж носит позитивный характер.

"У нас все позитивное и доброе. Есть какие-то более суровые композиции, но они из разряда упереться кулаком в лоб: “Ах ты степь широкая”. У нас нет никаких призывов кроме как “лабти об пол разбить”. У нас провокоций нет. Но есть разные проекты и они имеют право на творческое самовыражение", - сказал руководитель проекта.

Он также признался, что не видит ничего страшного в использовании мата в искусстве.

"Я абсолютно нормально отношусь к мату. Он в повседневной жизни легко и нормально используется. Мат не всегда оскорбителен. Можно сильнее оскорбить человека не используя мат. Например, слово “Петух” более обидно, чем любое матное слово. Мат как маркер для привлечения внимания – почему бы нет? Что здесь плохого? Это просто средство самовыражения. Мат связан с эмоциональной составляющей - почему бы его не использовать?”, - сказал Феофан.

Фото: facebook.com/neurofeofan/