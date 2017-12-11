Политолог: реформу образования определяют предвыборные соображения (4)

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Эксклюзив | 11 декабря 2017 года, 17:10

Перевод школ полностью на латышский язык обучения определяется не только потребностями системы образования, но и предвыборными соображениями. Об этом в интервью радио Baltkom рассказал политолог, декан факультета социальных наук Латвийского университета, профессор Юрис Розенвалдс.

Он также отметил, что считает разумным решение Ушакова о финансировании дополнительных уроков в школах нацменьшинств.

"Мне кажется, что ход, который провозгласил Ушаков вполне разумен. С одной стороны "Согласие" пытается избежать конфронтации, например, организации шествий. С другой стороны, оно хочет показать, что не все в программе господина Шадурскиса продумано до конца и есть ряд вопросов, на которые министр не отвечает. Остается поле для компромисса и остается поле для деятельности самоуправлений. Я думаю, сама тема реформы во многом определена не только потребностями системы образования, но и предвыборными соображениями", - пояснил Розенвалдс.

Напомним, Рижская дума планирует ввести в школах нацменьшинств специальную программу, в рамках которой ученикам будут преподаваться основные предметы на их родном языке.

Комментарии 4
Знаем,плавали33 минуты назад
Из года в год одно и то же фуфло,наезд по ушам,обещания"золотых гор",и все это для того,чтобы усидеть в кресле или подползти ближе к кормушке. А что людям-избирателям? Так и будут верить,так и будут жить ниже уровня бедности? Дети вынуждены будут "сидеть дома" или учиться за границей?
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фейкньюс1 час назад
схемы те же-напугать и распилить.с незапамятных времен.
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Eliza6 минут назад
Вся эта реформа, вместе с факультативами Ушакова и Ко - звенья одной цепи, а факультативы, если люди согласятся с ними, еще и трамплин к ассимиляции.
А подарочек от Вейониса не заставил себя долго ждать: http://baltnews.lv/riga_news/20171210/1021463122.html - Нацменьшинства должны осваивать латышский язык уже с дошкольного возраста.
Так что может быть хватит пудрить людям мозги ??? Не зря есть поговорка - ПОЛУПРАВДА ХУЖЕ ЛЖИ!
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