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Перевод школ полностью на латышский язык обучения определяется не только потребностями системы образования, но и предвыборными соображениями. Об этом в интервью радио Baltkom рассказал политолог, декан факультета социальных наук Латвийского университета, профессор Юрис Розенвалдс.

Он также отметил, что считает разумным решение Ушакова о финансировании дополнительных уроков в школах нацменьшинств.

"Мне кажется, что ход, который провозгласил Ушаков вполне разумен. С одной стороны "Согласие" пытается избежать конфронтации, например, организации шествий. С другой стороны, оно хочет показать, что не все в программе господина Шадурскиса продумано до конца и есть ряд вопросов, на которые министр не отвечает. Остается поле для компромисса и остается поле для деятельности самоуправлений. Я думаю, сама тема реформы во многом определена не только потребностями системы образования, но и предвыборными соображениями", - пояснил Розенвалдс.

Напомним, Рижская дума планирует ввести в школах нацменьшинств специальную программу, в рамках которой ученикам будут преподаваться основные предметы на их родном языке.