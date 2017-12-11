Эксклюзив |

Латвия является страной-поставщиком людей в сфере работорговли и фиктивных браков. Об этом в интервью радио Baltkom рассказала юрист негосударственной организации "Убежище "Надежный дом"" Гита Мирушкина.

"Все страны делятся на три категории: страны-происхождения, страны-транзиты и страны-получатели. Латвия не является страной-получателем. От нас люди едут в поисках лучшей работы. Или через Латвию едут куда-то. У нас остаются редко", - рассказала она.

Как отметила руководитель общества "Убежище "Надежный дом"" Сандра Залцмане, латвийцы уезжают в поисках лучшей жизни, так как их вынуждает экономическая ситуация.

"Конечно, человек сам выбирает, как решить ситуацию. Он может пытаться найти ресурсы в Латвии. Но если он взял какой-то кредит, не может его оплатить, то он может искать заработок где-то. Мы знаем, что заработок за границей больше. Так что экономическая ситуация является одним из факторов риска", - отметила она.

Добавим, торговля людьми идет не только в Латвии, но и по всему Евросоюзу, в каждой стране. По словам Залцмане, очень распространены случаи принудительного труда, и это не только, когда у людей отнимают паспорта и заставляют работать, но и когда работодатели не заключают договора с работниками или когда заставляют работать в обстоятельствах, которые не были указаны в договоре.