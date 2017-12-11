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Снег, выпавший в минувшие выходные в Великобритании, Голландии и Германии, стал причиной отмены авиарейсов, изменения графика движения поездов, движение во многих городах параллизовано, некоторые коррективы внесены в график проведения культурных и спортивных мероприятий, например в Англии отменены два футбольных матча.

Так или иначе от непогоды пострадали некоторые латвийцы, отправившиеся в Европу на выходные. А некоторые из проживающих там наших соотечественников искренне не понимают, как выпавший небольшой снег, стал причиной "больших проблем".

Авиакомания WizzAir отменила рейс в Ригу, который должен был состояться из Британии 10 декабря во второй половине дня. Рижский аэропорт также предупреждает о возможных отменах рейсов.

Пострадавший от отмены рейса рижанин Марек пишет порталу Mixnews о том, что в итоге он со своей девушкой, приехавший на два выходных дня, вынужден "зависнуть" в Британии еще на пару дней со всеми вытекающими последствиями и издержками.

"Такси до ближайшей гостиницы обошлось в 70 евро, плюс дополнительные два дня в гостинице и плюс питание. К тому же пришлось информировать начальство, чтобы пропуск по работе не засчитали, как прогул. По возвращении домой, придется решать вопрос с "выбиванием" компенсации, а это время и нервы. Ситуация крайне неприятная", - пишет парень.

Латвийские пользователи соцсетей, живущие в Англии, наглядно демонстрируют, что же происходит сейчас в стране их нынешнего проживания.

Пользовательница Facebook Светлана Будяк крайне удивлена, что обычный снег, может стать причиной такого транспортного коллапса.

"Что может остановить Англию? Не Брексит, не эмигранты. Обычный снег. Транспортные службы сообщили об остановке всего движения. Город и окрестности парализованы. Если вам при этих словах видятся сугробы ростом с человека, то нет, вот картинка из окна", - пишет женщина.

Еще одна пользловательница Facebook Жанна Карелина проживает в Голландии и крайне удивлена тому, как местные власти и население реагируют на небольшой снег, который парализовал жизнь в городе, а то и во всей стране.

"Нет, я, конечно, не настолько трудоголик, чтобы не радоваться дополнительному выходному дню в стране... но ё-моё, транспорт не ходит, школы, детские сады и даже магазины закрыты, улицы выглядят как в комендантский час, а из 3,5 машин на дороге создались такие пробки, что 15-минутная дорога занимает минимум час. И все это из-за СНЕГА (снега, черт возьми, в Голландии, которая явно не так близка к экватору). Вы, наверно, уже представили себе ужасную вьюгу и сугробы как минимум по пояс? А вот и нет На улице нет даже ветра, а из выпавшего снега и хиленького снеговика не слепишь. В общем, весь наш снег виден на фото... и вот этот небольшой сюрприз природы способен полностью остановить жизнь целой страны. Даже не знаю - смешно это или грустно, но удивительно уж точно", - пишет пользовательница.

Фото очевидцев из соцсетей: Жанна Карелина, Светлана Будьяка.