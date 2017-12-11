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Владельцы рухнувшего дома уже 5 лет назад утвердили проект сноса ветхого здания, но так ничего и не сделали, тогда как у Рижской думы нет законных рычагов давления на нерадивых собственников, сказал в эфире радио Baltkom вице-мэр Риги Андрис Америкс.

"Частично обрушился старый дом, который не представляет никакой ценности, он не является архитектурным памятником. Дом переходил из руки в руки - часто продавался и покупался. Владельцами пустующего здания являются два иностранных гражданина. Они уже 5 лет назад утвердили проект сноса, но так ничего не сделали. Думали, наверное, перепродать. Это называются "спекулятивными сделками"на рынке недвижимости", - пояснил Армерикс.

Вице-мэр рассказал, что местные власти в лице Рижской думы, становятся заложниками таких вот "бизнес-проектов". К счастью, никто не пострадал, в противном случае, горе-владельцы сели бы в тюрьму

"Рухнула часть здания, к счастью, ничего не упало на голову. Но, если бы там были пострадавшие, то владельцы сушили бы сухарики и сидели в тюрьме", - сказал вице-мэр Риги, добавив, что против собственников возбуждено уголовное дело.

Сейчас решается вопрос отчуждать собственность или отнять ее. Кроме того, Рига должна оценить, сколько еще таких строений, владельцы которых утвердили проект сноса, но на этом и ограничились.

"Все, что осталось от здания будет демонтировано в ближайшие часы. Но не надо было ждать так долго. Живущие рядом люди волнуются. Сегодня нам важно понять, сколько еще таких умников, которые сделали проект сноса, но дальше не продвинулись. У нас законодательство относительно таких домой, и влияние Рижской думы очень невелико. Мы подали свои предложение об ужесточении наказания в таких случаях, так как в такие моменты, мы чувствуем на себе всю ответственность", - сказал Америкс.

Здание принадлежит предприятию двух российских граждан Grost, и еще в 2012 году они получили разрешение на снос. Проект сноса был разработан еще в 2006 году, но затем в 2011 году был согласован проект реконструкции здания, а в 2012 году выдано разрешение на снос.

Как сообщалось, минувшей ночью в центре Риги обрушился незаселенный пятиэтажный дом. Около 1 часа ночи в ГПСС поступил вызов на ул. Йерузалемес, 3, где частично обрушилось пустующее пятиэтажное здание.

Из соседних зданий спасатели эвакуировали 138 человек. Прибывшая на место происшествия после эвакуации жильцов представитель строительного управления Рижской думы заключила, что обрушившееся здание не представляет опасности для стоящих рядом зданий, и жильцы могут в них вернуться.

FOTO: Rīgas centrā naktī uz pirmdienu daļēji sabrukusi neapdzīvota piecstāvu māja. No blakus namiem uz laiku evakuēti 138 cilvēki, informē @ugunsdzeseji. pic.twitter.com/3h6Z4ogR58 — LTV Ziņu dienests (@ltvzinas) 11 декабря 2017 г.

фото из соцсетей: LTV Ziņu dienests