Эксклюзив |

В Латвии существует своя космическая индустрия, так как наши специалисты создают чипы и электронику для мировой индустрии. Об этом в интервью радио Baltkom рассказал руководитель проекта "Первые 100 километров Латвии в космосе" Паулс Ирбиньш.

"У нас есть своя космическая индустрия, очень хорошие специалисты. В Латвии на сегодняшний день существует пять компаний, которые работают на космическую индустрию для всего мира. Делают чипы, программы на экспорт", - рассказал он.

Напомним, в честь столетия Латвии, которое будет праздноваться в 2018 году, местные энтузиасты впервые в истории страны запустят летательный аппарат в космос. Все системы ракеты, включая электронику, видеокамеры и систему геолокации GPS, разработаны в Латвии.

фото: Freeimages