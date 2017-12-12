Латвийские ученые создают запчасти для мировой космической индустрии (1)
Эксклюзив | 12 декабря 2017 года, 09:37
В Латвии существует своя космическая индустрия, так как наши специалисты создают чипы и электронику для мировой индустрии. Об этом в интервью радио Baltkom рассказал руководитель проекта "Первые 100 километров Латвии в космосе" Паулс Ирбиньш.
"У нас есть своя космическая индустрия, очень хорошие специалисты. В Латвии на сегодняшний день существует пять компаний, которые работают на космическую индустрию для всего мира. Делают чипы, программы на экспорт", - рассказал он.
Напомним, в честь столетия Латвии, которое будет праздноваться в 2018 году, местные энтузиасты впервые в истории страны запустят летательный аппарат в космос. Все системы ракеты, включая электронику, видеокамеры и систему геолокации GPS, разработаны в Латвии.
фото: Freeimages
Смешно! Космос это большие деньги а где большие деньги их просто разворовывают. Так что кроме одной платы мозгов сделать ни чего не успеют. Только проект запустят и все деньги будут распиленны между чинушами.
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