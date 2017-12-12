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Агенскалнский рынок будет сохранен и будет соответствовать его исторической функции. Об этом в эфире радио Baltkom сообщил вице-мэр Риги Андрис Америкс.

"Агенскалнский рынок должен быть! Продавать его тоже никто не собирается. Единственный вопрос, который сейчас возникает, это вопрос качества и безопасности. Никто не будет рисковать здоровьем тех людей, которые там работают или совершают покупки. Планируется, что реконструкция продлится около полутора лет. Потом здание можно будет продолжать эксплуатировать", - сказал он.

Вице-мэр добавил, что пока неясно, кто конкретно будет заниматься реконструкцией. Он уточнил, что это может быть центральный рынок, арендатор или инвестор.

"Этот вопрос решится в течение ближайших двух месяцев. Самое главное - не сеять панику. Никаких спекуляций на этот счет тоже не должно быть. На месте Агенскалнского рынка не будет никаких магазинов розничной торговой сети. Сейчас, к сожалению, рынок конкурирует с супермаркетами и ему достаточно тяжело выживать. Поэтому мы подготовим предложения для работников, чтобы те могли заинтересовать клиента. Для хлебопекарей, чтобы они смогли найти свое место. Будем что-то думать", - заключил Америкс.

Напомним, как ранее писал Mixnews, на портале общественных инициатив Manabalss.lv начат сбор подписей за сохранение Агенскалнского рынка. Цель инициативы - добиться, чтобы Рижская дума обязала ответственных лиц разработать план равзития рынка, сохранив его функцию, и этот план был реализован за два-три года.