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Сейчас телекомуникационные технологии настолько быстро развиваются, что очень скоро радиоволны смогут достигнуть высоты 30км, а это означает, что беспроводной интернет будет доступен в самолете. Об этом в эфире радио Baltkom рассказал организатор проекта "Первые 100 км Латвии в космосе", директор научного центра ZINOO Паулс Ирбинc.

"Мы в силах развивать новые телекомуникационные решения. Одна интересная идея связана со станциями для мобильной связи, которые сейчас работают на горизонтальном уровне, а мы хотим их сделать вертикальными. Тогда радиоволны этих станций смогут достигнуть высоты 30км и, в будущем у вас в самолете может быть Wi-Fi", - заявил он.

Организатор проекта также указал, что беспроводной интернет не помешает навигации самолета, поскольку сейчас технологии в этой отрасли очень развиты.

"Нет, Wi-Fi не повредит навигации. В наши дни самолеты уже настолько технически продвинутые, что он может даже лететь без пилота. Техника развивается, мы тоже это хотим показать через наш проект", - заверил Ирбинс.

Напомним, специалисты научного центра ZINOO планируют вписать Латвию в список космических держав. Первую ракету они намереваются запустить в космос уже в 2018 году, к 100-летию Латвии.