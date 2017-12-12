Соцсети: столпотворение в автосалонах! И откуда у людей деньги берутся?! (6)
В последнее время в отделах продаж автосалонов наблюдается невиданная за последние несколько лет картина - в отделах продаж новых машин - большое скопление людей, делится своими наблюдениями пользователь латвийского сегмента соцсети Twitter под ником RedWhiteRed. При этом, он искренне удивлен тому, откуда у людей столько денег.
"Судя по тому количеству людей в автосалонах, экономика идет в гору. Регулярно везу в "сервис" свою доходягу - такого столпотворения в отделе продаж новых автомобилей не видел многие годы...Откуда они все берут деньги?", - задается вопросом пользователь.
Spriežot pēc cilvēku daudzuma autosalonos, ekonomika iet augšup palēkdamās. Regulāri braucu "apservisot" savējo bērīti - tādu ļautiņu pieplūdumu jauno auto nodaļā neesmu redzējis gadiem... Kur viņi visi ņem $$?— RedWhiteRed (@RedWhiteRedLV) December 11, 2017
Один из комментаторов обратил внимание на то, сколько при этом желающих приобрести авто плательщиков налогов, а сколько работников госсектора или муниципальных предприятий.
Стоит отметить, что по данным Ассоциации европейских производителей автомобилей (ACEA), Рост продаж новых автомобилей в Латвии за десять месяцев этого года составил 1,3% до 14,1 тыс. транспортных средств.