Соцсети: столпотворение в автосалонах! И откуда у людей деньги берутся?! (6)

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Эксклюзив | 12 декабря 2017 года, 21:35

В последнее время в отделах продаж автосалонов наблюдается невиданная за последние несколько лет картина - в отделах продаж новых машин - большое скопление людей, делится своими наблюдениями пользователь латвийского сегмента соцсети Twitter под ником RedWhiteRed. При этом, он искренне удивлен тому, откуда у людей столько денег.

"Судя по тому количеству людей в автосалонах, экономика идет в гору. Регулярно везу в "сервис" свою доходягу - такого столпотворения в отделе продаж новых автомобилей не видел многие годы...Откуда они все берут деньги?", - задается вопросом пользователь.

Один из комментаторов обратил внимание на то, сколько при этом желающих приобрести авто плательщиков налогов, а сколько работников госсектора или муниципальных предприятий.

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Стоит отметить, что по данным Ассоциации европейских производителей автомобилей (ACEA), Рост продаж новых автомобилей в Латвии за десять месяцев этого года составил 1,3% до 14,1 тыс. транспортных средств.

Комментарии 6
Борменталь1 час назад
А чего удивляются-то,там толкутся не продавцы из максимы или супер нетто,это всё больше сироты, трудяги наши,непосильным трудом в министерствах и прочих госс.конторах денюжку распиливающие.Да тут ещё и праздники вовремя подоспели с десятками миллионов премиальных,вот и встаёт народ в очередь,как в годы тяжёлой оккупации за колбосой.
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Тамара Ковалева1 час назад
А тут лет восемь кредит в 1000€ не отдать никак.
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виктор1 час назад
PVN накопился, хоть часть не отдадут в валстс кассу
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