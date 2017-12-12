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В последнее время в отделах продаж автосалонов наблюдается невиданная за последние несколько лет картина - в отделах продаж новых машин - большое скопление людей, делится своими наблюдениями пользователь латвийского сегмента соцсети Twitter под ником RedWhiteRed. При этом, он искренне удивлен тому, откуда у людей столько денег.

"Судя по тому количеству людей в автосалонах, экономика идет в гору. Регулярно везу в "сервис" свою доходягу - такого столпотворения в отделе продаж новых автомобилей не видел многие годы...Откуда они все берут деньги?", - задается вопросом пользователь.

Spriežot pēc cilvēku daudzuma autosalonos, ekonomika iet augšup palēkdamās. Regulāri braucu "apservisot" savējo bērīti - tādu ļautiņu pieplūdumu jauno auto nodaļā neesmu redzējis gadiem... Kur viņi visi ņem $$? — RedWhiteRed (@RedWhiteRedLV) December 11, 2017

Один из комментаторов обратил внимание на то, сколько при этом желающих приобрести авто плательщиков налогов, а сколько работников госсектора или муниципальных предприятий.

Стоит отметить, что по данным Ассоциации европейских производителей автомобилей (ACEA), Рост продаж новых автомобилей в Латвии за десять месяцев этого года составил 1,3% до 14,1 тыс. транспортных средств.