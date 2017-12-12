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11 декабря ушел из жизни выдающийся латвийский скульптор Олег Скарайнис.

Олегу Скарайнису было 94 года. Он - один из авторов мемориального комплекса в Саласпилсе, мастер, которым можно и нужно гордиться стране.

Последние годы Олег Скарайнис тяжело болел, перенес инсульт. Но продолжал работать каждый день. В его мастерской в поселке Рагациемс хранятся многие работы и эскизы скульптур: там и Пушкин с Онегиным, и Райнис с Аспазией, и Георгий Победоносец, и гамзатовские журавли, и экуменический крест, который несет маленькая, согнутая фигурка человека.) и многие другие работы.

Судьба Олега Скарайниса — живая иллюстрация к многострадальной латвийской истории. Отец его Юлий Гауэр был красным латышским стрелком. В 17-м году он забрал жену и уехал в Россию — строить коммунизм. Сам Олег родился в 1923-м в Таганроге, жил в городе Чехова и ходил в школу, где учился Чехов. В 37-м отца репрессировали, объявив врагом народа… Олегу было 17, когда в город пришли немцы. Его арестовали за драку с помощниками окупационного режима и отправили в немецкий концлагерь. Так и пробыл он в Германии до конца войны.

Однажды ночью ему удалось бежать. Он добрался до Восточной Пруссии, где стояли советские войска. Документов не было никаких, и он решил взять фамилию мамы — Скарайнис. Так, без документов, Скарайниса и забрали в армию. Служил сначала в Восточной Пруссии, потом на Южном Сахалине. В 1947-м, мобилизовавшись, Скарайнис поехал в Латвию, куда уже перебралась из Таганрога его мама. За время его отсутствия семья разрушилась: старшая сестра пропала в Германии, младший брат погиб на фронте в 43-м.

Очень долго Скарайнис не мог получить паспорт. Так и прожил лет 30 с одним военным билетом. Больше всего его волновало, что из-за этого его никак не расписывают с женой и музой всей его жизни - Ирэной. Лишь в 72-м ему оформили паспорт. Старый дом у моря в поселке Рагациемс они купили разрушенном состоянии, половину здания занимал коровник, крыши не было вовсе. Поменяли стены, устроили мастерскую для Олега. Там он и работал всю жизнь.

За создание уникального мемориала жертвам Саласпилса Олег Скарайнис с коллегами в 70-м году получил Ленинскую премию. Работа заняла пять лет. Все авторы памятника люди неслучайные, каждый прошёл через войну. В конкурсе проектов участвовал тогда и скульптор Эрнст Неизвестный, но его эскизы не приняли. Представлено было много вариантов будущего мемориала. Но Союз художников назначил известных скульпторов Зариньша и Буковского. Молодого скульптора Скарайниса включили в рабочую группу. Практически все работы над скульптурами вел он. На стене его мастерской и сегодня те можно увидеть те давнишние фотографии: Олег на фоне мемориала. А у центральной фигуры – его лицо (требовалось аскетичное, именно такой - сам Олег, тоже прошедший концлагерь).

По художественной ценности и эмоциональной силе воздействия этот мощный мемориал не имеет себе равных.

Мы еще до конца не осознали, какого масштаба человек жил рядом с нами. Работы Скарайниса находятся в Национальном художественном музее, в Третьяковской галерее в Москве и музее Таганрога, а также в частных коллекциях в Латвии и за рубежом.

Прощание с Олегом Скарайнисом пройдет 16 декабря в "Скарас" (Рагациемс, Энгурский край) в 12.00. Он будет похоронен на Рагациемском кладбище.

Олег Скарайнис родился 5 августа 1923 года в Таганроге. В 1958 году окончил скульптурное отделение Латвийской художественной академии дипломной работой "Латышские стрелки". Был учеником Теодора Залькална. С 1973 года являлся членом Латвийского союза художников.

В апреле скульптор передал в дар городу своего детства Таганрогу свою скульптуру. Это в несколько раз уменьшенная копия 12-метровой фигуры узника в центре Саласпилсского мемориала, отлитая из алюминиевого сплава. Скульптура называется "Несломленный". Она будет установлена в мемориальном комплексе Таганрога на местах боев.

Фото - Светлана Зимина-Гинтере