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Несмотря на то, что в Риге основными рынками считаются Центральный, Агенскалнснкий и Видземский, самым популярным является Блошиный. Об этом в эфире радио Baltkom заявил вице-мэр столицы Андрис Америкс.

"На сегодняшний день в Риге есть три рынка - Центральный, Агенскалнснкий и Видземский. Они исторически принадлежат столице. К сожалению, им сейчас достаточно тяжело выживать, так как изменилась философия покупателя. Ассортимент рынка во многом уже совпадает с ассортиментом супермаркета, и человек чаще предпочитает отправляться в магазины розничной торговли", - сказал Америкс.

Вице-мэр отметил, что из трех рынков самым непопулярным является Видземский.

"Сейчас Видземский рынок пользуется наименьшей популярностью у жителей. Но зато Блошиный рынок у нас всегда находится в топе. Подобный рынок есть в каждом европейском городе. Он вызывает повышенный интерес у людей двух типов: у тех, кто хочет приобрести специфические товары или предметы советского времени, и у сотрудников полиции, которые там регулярно ищут украденные вещи", - пояснил Америкс.

Напомним, В 2015 году Rīgas centraltirgus заключил договор об аренде Агенскалнского рынка, согласно которому арендатор был обязан провести определенные ремонтные работы и вложить средства в улучшение технического состояния рынка.

Арендатор не выполнил эти обязательства, допустив порчу имущества, и договор с ним был расторгнут. Поскольку 31 декабря у Рижской думы заканчивается арендный договор с торговцами, здание подвергнется консервации, чтобы не ухудшилось его техническое состояние.