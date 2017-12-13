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Никто не мог представить, как сложно будет делать реформу налоговой системы. Об этом в интервью радио Baltkom рассказал советник министра финансов Даны Рейзниецы-Озолы по стратегическим вопросам Юрий Спиридонов. При этом он отметил, что такой качественной дискуссии госсектора с предпринимателями не было уже очень давно.

"Я бы сказал, что нам удалось убедить довольно большую категорию людей в том, что мы прислушиваемся к мнению предпринимательских кругов и учитываем те знания, которые они могут нам предоставить. Мы не представляли как работать в этой области. Это первая налоговая реформа такого масштаба в этой стране за многие годы. Поэтому никто не мог представить, насколько это будет тяжело и насколько дискуссия будет долгой. Но дискуссия была потрясающе качественной. Это первая дискуссия с предпринимателями настолько качественного уровня, которую удалось довести до конца", - заявил он.

По словам Спиридонова, все министерства должны практиковать такие глубокие дискуссии со своими отраслями.

"У нас был один период, когда мы практически жили вместе в одном здании Минфина - 18 часов длился рабочий день. Я думаю, что такая близость очень полезна. Вообще я бы советовал всем министрам подумать о таких масштабных реформах, при которых вся отрасль находится все время рядом и вы сидите вокруг одного стола и говорить откровенно на те темы, которые волнуют отрасль", - указал он.

Напомним, Сейм летом принял законы о налоговой реформе, предусматривающие ряд важных изменений с 2018 года.

Самые масштабные изменения предусмотрены в законе о подоходном налоге с населения, о налоге солидарности, о налоге на прибыль предприятий, в законе о государственном социальном страховании, в законах об акцизном налоге. Предусмотрены обязательные социальные взносы с авторских вознаграждений.