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С 13 декабря в латвийском радиоэфире заработала новая станция - Lounge FM. Об этом сообщил на своей странице в фейсбуке владелец Mix Media Group и создатель радиостанции Андрей Фелдманис.

Как уже ясно из этой записи, музыкальный формат радио Lounge FM 99.5 составляет именно та база песен Radio Baltkom, что приводит в восторг слушателей на протяжении вот уже более десяти лет. Этот уникальный музыкальный формат пришелся по вкусу огромному количеству людей самых разных возрастов и профессий, а теперь он обрел свой дом на отдельной волне 99.5, чтобы радовать вас в нон-стоп режиме 24 часа в сутки.

"Кому по вкусу, кто спрашивал и интересовался - добро пожаловать! Остальным просьба не беспокоиться...:)", - подписан кликабельный баннер, ведущий на страницу радио, круглосуточно транслирующего чарующую смесь мягкого джаза, блюза и фанка.

Особый шарм Lounge FM придают джазовые каверы хитов поп и рок-музыки, оставляющих приятное послевкусие загадки - так кто же, черт возьми, исполнял эту знакомую до боли песню в оригинале?!

Эта ненавязчивая стильная музыка сразу же привлекает внимание своей оригинальностью, она подходит как идеальный фон для работы, скрашивает время в дороге, создает атмосферу домашнего уюта во время трапезы и не мешает деловой беседе за чашкой кофе. Включив Lounge FM, вы не сможете оторваться. Слушайте Lounge FM на волне 99.5 или подключайтесь к интернет-вещанию.