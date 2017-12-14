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Предпринимателям надо обеспечивать нормальные условия труда для своих работников, чтобы они не уезжали за границу, тогда и гастарбайтеры нам не понадобятся. Такое мнение в эфире радио Baltkom высказал руководитель Государственной трудовой инспекции Ренар Лусис.

"Если бы работодатели заботились о своих работниках, которые у них есть сейчас в Латвии, тогда не нужна была бы рабочая сила из других стран. Если бизнес строится на кратковременных целях, требует дешевой рабочей силы и быстрой прибыли, тогда можно говорить о надобности гастарбайтеров. Но я думаю, от этого будет еще больше проблем. Станут актуальными вопросы языка и безопасности, поэтому я считаю, что это будет очень тяжелый путь", - заявил он.

Напомним, во вторник на заседании подкомиссии Сейма по трудоустройству руководитель прогнозирования и развития рабочего рынка Министерства экономики заявил, что ситуация с доступностью высококвалифицированной рабочей силой в Латвии становится все напряженнее.

На заседание были также приглашены представители различных госструктур, чтобы обсудить предложение предпринимателей о привлечении на рынок труда Латвии рабочей силы из-за рубежа.