Эксперт: надо создавать условия для своих, чтобы не нанимать гастарбайтеров (11)

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Эксклюзив | 14 декабря 2017 года, 07:45

Предпринимателям надо обеспечивать нормальные условия труда для своих работников, чтобы они не уезжали за границу, тогда и гастарбайтеры нам не понадобятся. Такое мнение в эфире радио Baltkom высказал руководитель Государственной трудовой инспекции Ренар Лусис.

"Если бы работодатели заботились о своих работниках, которые у них есть сейчас в Латвии, тогда не нужна была бы рабочая сила из других стран. Если бизнес строится на кратковременных целях, требует дешевой рабочей силы и быстрой прибыли, тогда можно говорить о надобности гастарбайтеров. Но я думаю, от этого будет еще больше проблем. Станут актуальными вопросы языка и безопасности, поэтому я считаю, что это будет очень тяжелый путь", - заявил он.

Напомним, во вторник на заседании подкомиссии Сейма по трудоустройству руководитель прогнозирования и развития рабочего рынка Министерства экономики заявил, что ситуация с доступностью высококвалифицированной рабочей силой в Латвии становится все напряженнее.

На заседание были также приглашены представители различных госструктур, чтобы обсудить предложение предпринимателей о привлечении на рынок труда Латвии рабочей силы из-за рубежа.

Комментарии 11
Andrej Garbar1 час назад
Когда ж додумаются зарплаты поднять?Это так просто.
Но НЕТ!
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Оккупает1 час назад
Боюсь только после того,как смениться власть!Пока нацисты правят страной,про такие моменты забудьте!Они только себе любимым могут зарплаты могут поднимать!А на народ срать они хотели с высокой горки
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Св1 час назад
Если бизнес строится на кратковременных целях
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Опять бизнесмены виноваты. А с нашими правителями можно что-то планировать долгосрочно? Хватит чехарду с законами устраивать, тогда и можно свой бизнес прогнозировать на годы.
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