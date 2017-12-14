Эксклюзив |

Самое большое разочарование уходящего года для министра обороны Раймонда Бергманиса – отсутствие времени. Об это он рассказал в интервью радио Baltkom. По словам министра, из-за плотного графика он не может проводить время с семьей и заниматься собой.

"Недавно была возможность позаниматься на тренажере, который имитирует греблю – после этого я понял, насколько в плохой форме я нахожусь. Это было разочарованием. Хочется поддерживать себя в форме, но не удается, командировки. Канадцы привезли и обустроили в Адажи спортивный зал. Обидно, что у нас такого не было, потому что хочется достойные условия. Вчера я ездил на него посмотреть - мне самому так захотелось позаниматься!" - сказал он.

Бергманис отметил, что его отсутствие дома сказывает и на детях.

"Очень мало времени получается посвятить семье, нет времени съездить к маме. По оценкам младшего сына вижу, что меня нет дома. По его оценкам все видно. Ему надо внимание. Когда я дома – оценки хорошие", - рассказал министр.

Напомним, Бергманис приобрел широкую известность в качестве тяжелоатлета и участника соревнований по силовому многоборью (Strongman и т.д.) трижды принимал участие в Олимпийских играх (1992, 1996 и и 2000 годах). Является вице-чемпионом Европы по тяжелой атлетике, обладателем шестого места на Чемпионате мира, установил несколько латвийских рекордов.