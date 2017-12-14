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Победа на турнире Большого шлема принесла латвийской теннисистке Алене Остапенко большую популярность. Поклонники присылают ей подарки со всего мира. Об этом спортсменка рассказала радио Baltkom.

"Для меня этот год был очень хороший. Самое главное это то, что я выиграла турнир Большого шлема. Но, конечно, я бы хотела стать первой ракеткой мира. Это то, для чего я тренируюсь и работаю. Сейчас я наслаждаюсь каждым моментом на корте", - сказала Остапенко.

Она отметила, что победа на "Ролан Гаррос" принесла ей большую популярность и узнаваемость.

"У меня до победы на Открытом чемпионате Франции по теннису в instagram аккаунте было 10 000 подписчиков, а после стало более 100 000. Подписчики активно комментируют мои фотографии, пишут личные сообщения. Поклонники часто на адрес клуба присылают посылки со всех уголков мира, причем они приходят как от детей, так и от взрослых. Недавно прислали посылку с моим логотипом из Китая", - рассказала теннисистка.

Она добавила, что несмотря на сложный год, у нее было 4 недели отпуска, во время которого она посетила Дубай и Индонезию, где очень хорошо отдохнула.