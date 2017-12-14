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Гастарбайтеры, в которых скоро будет остро нуждаться Латвия, будут ехать в страны, где им будут не только хорошо платить, но и языком общения будет английский или немецкий. Кроме того, их дети смогут учиться не на латышском, а на английском языке. Такое мнение в программе "Прямая речь" на радио Baltkom высказал мэр Вентспилса Айвар Лембергс.

"Нам не важно, откуда рабочая сила, нам важно, чтобы она была. Например, если сейчас вузы готовят 300 ИТ-специалистов , тогда как Латвии необходимо 3000 таких специалистов в год. Где взять эти 2,5 тысячи? Только из-за границы. А откуда Латвия может взять ИТ-специалистов из-за рубежа?", - вопрошает мэр Вентспилса.

По словам Лембергса, Вентспилс пытается решить вопрос с привозом относительно недорогой рабочей силы, например, из Украины, но здесь могут возникнуть определенные сложности. В частности, перевод образовательных учреждений на латышский язык обучения, отпугнет украинцев и они поедут туда, где говорят на английском или немецком.

"Тут очень важный аспект. Вот мы с одним предпринимателем работаем над тем, чтобы принять 20 семей, как один из вариантов, с Украины. Принять ИТ-специалистов с семьями, с детьми. Пока у нас есть русскоязычные детские сады, школы мы это можем предложить. Если их не будет, то на английском языке учебных заведений нет и не будет. Есть частные садики и школы в Риге, которые очень дорогие для этой публики, а Вентспилсе таких нет и никогда не будет. Значит, они не поедут к нам, а поедут туда, где говорят на английском или немецком. Для нас это будет высококвалифицированная рабочая сила, подготовка которой будет дорого обходиться, поэтому она проедет мимо Вентспилса, мимо Латвии", - считает мэр Вентспилса.

По словам вентспилского градоначальника, он и раньше указывал на то, что принципиальный вопрос нынешних властей о требованиях госязыка, создаст в будущем проблемы c привлечением человеческих ресурсов.

"Я об этом уже говорил говорил: "не спешите". Тут нельзя смотреть только на язык, ведь не в этом суть. Суть - в человеческих ресурсах, потому что только человек создает прибавочную стоимость, ничего другого он не создает. Но, никто так и не прислушался. Как говорят русские, что в лоб, что по лбу", - сказал Лембергс.

Напомним, вопрос с привлечением высококвалифицированной силы из-за границы стоит все острее. По данным Миэкономики, количество вакансий квалифицированных работников выросло в несколько раз. В связи с чем ситуация стала критической и в какой-то момент нехватка рабочей силы станет тормозить развитие экономики.