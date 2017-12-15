Эксклюзив |

Русскоязычные латвийцы выражают политику Айвару Лембергсу большую поддержку, чем латыши, об этом свидетельствуют опросы мнения избирателей. В этом в программе "Прямая речь" на радио Baltkom признался сам политик. По словам Лембергса, это объясняется его травлей в государственных СМИ, которая осуществляется на деньги налогоплательщиков.

"Против меня уже долгое время, особенно в прошлом и в этом году, проводится колоссальная черная анти-реклама, черный пиар, как модно говорить, чтобы меня дискредитировать и убить как политика. И это очень активно и целенаправленно, за счет денег избирателей, делает государственное радио и телевидение, которые в основном вещают на латышском языке. И отсюда такая реакция", - сказал вентспилсский градоначальник.

По словам Лембергса, информационная среда государственных СМИ, которые сидят на бюджете, наполнена в большом объеме только отрицательной информацией и лично о нем, и о городе им возглавляемом.

"Новости о Вентспилсе или плохие, или их вообще нет, что бы вы не делали. Это, конечно, ненормально, но такова ситуация. И человек, есть человек - если ему ежедневно говорят "он сволочь,он сволочь, он сволочь", то человек начинает сомневаться, ведь все так говорят, а может быть это правда?", - пояснил Лембергс.

Лембергс привел пример "травли" в СМИ.

"На государственных каналах идет стабильная пропаганда. Например, как меня представляют. Меня не представляют мэром Вентспилса или членом Олимпийского комитета, хотя я являюсь таковым больше 20 лет, или президентом Ассоциации транзитного бизнеса и другие. А называют исключительно "обвиняемый в тяжких преступлениях" , не говорят, что я оправдан в этих преступлениях, потому что я реально выиграл в суд. И получается, как-будто это моя должность", - указал Лембергс.

Напомним, согласно последним опросам населения, среди политиков лидируют мэры Вентспилса Айвар Лембергс и мэр Риги Нил Ушаков. Также в топе популярности - президент Латвии Раймонд Вейонис.

Деятельность президента Раймонда Вейониса положительно оценивают более 60% жителей Латвии, сообщает газета Diena со ссылкой на данные опроса, проведенного в ноябре по ее заказу центром изучения общественного мнения SKDS.

Лидерами рейтингов уже долгое время являются также председатель партии "Латвии и Вентспилсу", мэр Вентписла Айвар Лембергс и лидер "Согласия", мэр Риги Нил Ушаков. Их рейтинги в ноябре составляют соответственно 23 и 19,7.