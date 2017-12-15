Эксклюзив |

Между двумя латвийскими теннисистками Аленой Остапенко и Анастасией Севастовой нет никакого скрытого соперничества. Об этом рассказала мама и тренер Алены Елена Яковлева.

"Нет никакого заочного привостояния между Аленой и Анастасией. Это больше медиа создают картину разногласий и устраивают непонятный ажиотаж. Они девочки разных поколений. Настя старше Алены на 7 лет. Они росли в разных местах. Настя тренировалась в Австрии. Они хорошо друг друга знают и между собой нормально общаются", - сказала Елена.

Между тем, она отметила, что у дочери был очень удачный год, который будет довольно сложно повторить.

"Этот год был хорошим. Сезон удался. Слишком быстро и слишком рано он получился таким удачным. Поэтому сейчас ответственности стало больше. Алена, наверное, в силу своей молодости еще не осознает до конца всей ответственности. Я к этому подхожу более серьезно. И готовимся мы сейчас интенсивнее, так как понимаем, что повторить такой сезон будет тяжело", - сказала Елена.

Напомним, как ранее писал Mixnews, латвийская теннисистка Алена Остапенко победила в номинации "Прогресс года" по версии WTA, таким образом она добилась наибольшего прогресса в сезоне. Отметим, что Остапенко находится на 7-месте в рейтинге WTA, а Анастасия Севастова занимает 16 строчку.