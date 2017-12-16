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Налоговые льготы, которые распределяет государство, зачастую вычисляются чисто арифметически и необдуманно. Об в программе "Прямая речь" на радио Baltkom сказал Айвар Лембергс, критикуя систему получения налоговых льгот на иждивенцев.

Напомним, размер налоговой льготы за одно лицо, находящегося на иждивении, в будущем году будет составлять не 175 евро, а 200 евро, независимо от дохода лица.

Лембергс настаивает на том, чтобы подход в выплате средств на иждивенцев должен быть индивидуальным.

"Увеличили налоговую льготу на иждивенца до 200 евро. Я ее тоже буду получать. Но разве я должен получать эти 200 евро? Ну, конечно, нет...Мне не надо давать эти льготы, надо давать тем, у кого доход в месяц 100 евро, ну вот тогда пусть он и получает эти деньги. Если у меня, к примеру, доход в месяц 10 тысяч, то разве я должен получать эти 200?", - вопрошает Лембергс.

Политик напомнил, что он не раз говорил, что это должно быть пособие, а не арифметическая скидка "для всех и вся, начиная с миллионеров, заканчивая бедными".

"Такая система, когда дают всем и все налево,направо, поверьте мне, это проверено - этот социалистический утопизм закончится тем, что мы просто будем бедными! Такой подход не стимулирует человека думать, работать, учиться, повышать квалификацию. Нравится, не нравится такой подход, но у меня он такой!", - сказал мэр Вентспилса.