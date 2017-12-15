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В Латвии вузам должно предоставляться больше автономии, и ведомства не должны все время вмешиваться в процессы создания учебных программ. Такое мнение в эфире радио Baltkom выразил президент Латвийской торгово-промышленной палаты Айгар Ростовскис.

"Когда я говорю о методиках и программах обучения в вузах, я бросаю камень в огород нашего Минобразования и науки (МОН). Надо предоставить больше автономии вузам. Высшие образовательные учреждения должны сами работать над своими программами, и ведомство не должно вмешиваться в их создание", - сказал Ростовскис.

Он уточнил, что участие госстуктур зачастую только отягощает развитие.

"Сейчас те процессы, которые запускает МОН, все замедляют. Все ведущие вузы Латвии напрямую работают с индустриями, предпринимателями. Следовательно, у них есть понимание того, какие работники нужны. В университетах специалисты знают лучше что делать, а не политики, которые все только тянут. Надо освобождаться от этих вещей. От лишней бюрократии, от лицензирования", - отметил глава торгово-промышленной палаты.

Он добавил, что самый динамичный в развитии сектор латвийской экономики сейчас – это информационные технологии и коммуникации, и для этих областей нужно готовить по 3000 дипломированных специалистов ежегодно, но пока латвийские высшие школы выпускают лишь по 600.