Бергманис: пока денег хватает только на австрийские гаубицы (11)

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Эксклюзив | 15 декабря 2017 года, 17:17

Латвия закупила б/у гаубицы у Австрии исходя их своих возможностей. Об этом в интервью радио Baltkom сказал министр обороны Раймонд Бергманис.

"Мы поднимает свою боеготовность возможными способами. Если бы была возможность - покупали бы новые. На параде можно видеть разнице между тем, что было. И эти гаубицы очень хорошо проявили себя во время учений. Мы за короткое время научились ими управлять. И расстояние выстрела не меняется от года выпуска, снаряд долетает до нужной цели. Мы купили почти все необходимое", - отметил он.

В целом у Австрии приобретено 47 единиц боевой техники.

Гаубицы, которые закупила Латвия, в 2003-2007 гг. были модернизированы, после чего законсервированы.

Гаубицы системы "M109" в модернизированной версии в настоящее время находятся также на вооружении австрийской армии. Эти гаубицы Австрия в середине 1990-х гг. купила у Великобритании.

Комментарии 11
фейкньюс1 час назад
можно у россии выкупить царь-пушку.вообще будете непобедимы.
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Валериан Минченко29 минут назад
А зачем эти гаубицы?
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Вй4 минуты назад
Англичане молодцы и оружие на утиль не сдали и работников из всего ЕС понабрали, теперь можно выйти из ЕС!
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