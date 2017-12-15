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Латвия закупила б/у гаубицы у Австрии исходя их своих возможностей. Об этом в интервью радио Baltkom сказал министр обороны Раймонд Бергманис.

"Мы поднимает свою боеготовность возможными способами. Если бы была возможность - покупали бы новые. На параде можно видеть разнице между тем, что было. И эти гаубицы очень хорошо проявили себя во время учений. Мы за короткое время научились ими управлять. И расстояние выстрела не меняется от года выпуска, снаряд долетает до нужной цели. Мы купили почти все необходимое", - отметил он.

В целом у Австрии приобретено 47 единиц боевой техники.

Гаубицы, которые закупила Латвия, в 2003-2007 гг. были модернизированы, после чего законсервированы.

Гаубицы системы "M109" в модернизированной версии в настоящее время находятся также на вооружении австрийской армии. Эти гаубицы Австрия в середине 1990-х гг. купила у Великобритании.