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Заявку на проведение референдума об автономии школ нацменьшинств защитники русских школ могут подать в ближайшие недели, рассказал радио Baltkom представитель Русского союза Латвии Мирослав Митрофанов.

Время подачи заявки зависит от того, насколько быстро будет разработан законопроект об автономии школ нацменьшинств.

Митрофанов считает, что в том, чтобы собрать необходимые подписи для инициирования референдума, нет ничего нереального с учетом того, за какой короткий срок на портале общественных инициатив Manabalss.lv удалось собрать более 10 000 подписей за сохранение билингвального образования.

"Сбор подписей показал, что за пару дней можно собраться десять тысяч подписей. Потом процесс остановился, потому что организаторы сказали, что их уже хватит. Но активность была колоссальной. Для референдума нужно собрать 150 тысяч подписей. Но если раньше надо было заверять подпись у нотариуса, то сейчас подписи собираются просто на портале Latvija.lv", - рассказал он.

Как сообщалось, Кабинет министров в начале декабря концептуально одобрил доклад Министерства образования и науки (МОН) о переводе среднего образования на обучение на государственном языке.

Предложения МОН предусматривают, что реформа в школах национальных меньшинств будет введена с 2021/2022 учебного года - дошкольное образование будет билингвальным, в 1-6-х классах будут применяться три модели билингвального образования, в 7-9-х классах 80% учебного процесса будет вестись на госязыке, а в средней школе (10-12-е классы) обучение будет проходить только на латышском языке.