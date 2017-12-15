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Дерзкие автоворы "поработали" на днях на одной охраняемой автостоянке, где сняли детали с автомашины BMW. Об этом сообщила владелица машины, пользовательница Facebook, которая призвала потребителей не покупать ворованные детали, так как это будет способствовать таким кражам.

"13/12/17 примерно в 4-5 утра были украдены: бортовой компьютер, руль и пульт климатической системы автомобиля bmw f30 на охраняемой парковке. Знаем, что эта не единственная кража за эту ночь. Будьте бдительны, так как, даже охраняемые парковки не надёжны. Не покупайте ворованные детали, не провоцируйте кражи. Если будет какая-либо информация, пишите ‼️ Приветствуется репост‼️", - написала пострадавшая.

Пользователи соцсети в комментариях стали выражать сочувствие владелице авто и отмечать, что в последнее время это какая-то "эпидемия автокраж".

"BMW +каско! Других вариантов нет. Каждый день крадут и обворовуют бмв. На прошлой недели 5 машин бмв (или даже больше) угнали и несколько обворовали...", - пишут люди.

В свою очередь, многие указывали, что пока власти не предпримут на законодательном уровне какие-то шаги, запрещающие, например, торговлю бывшими в употреблении деталями, ситуация не изменится, а такие кражи станут нормой.

"Жаль что полиция бездействует. Пока закон позволяет страховым компаниям покупать б/у детали для машин старше 7 лет, так и будут дальше воровать", - написал один из пользователей.

"Пока не закроют шарашкины конторы по продаже б/у деталей, ничего не поменяется; эти крысы воруют, другие крысы продают, типа легально, без чеков, конечно...", - написал другой.