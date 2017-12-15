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Все сборы подписей делаются в короткие сроки, пока у общества есть запал, либо не делаются никогда. Об этом в эфире радио Baltkom сказал автор инициативы за билингвальное образование Денис Бартецкий, комментируя идею референдума об автономии школ нацменьшинств, которую анонсировал сопредседатель Русского союза Латвии Мирослав Митрофанов.

"Если Мирослав Митрофанов говорит о таком длительном периоде, как год, именно этот промежуток времени он указывает, когда обозначает за сколько можно собрать 150 000, – это значит ни-ко-гда. Либо необходимо, чтобы в определённый момент подключились лидеры мнений. Но я не знаю, что должно произойти, чтобы к инициативе РСЛ подключились лидеры мнений. Это не очень реально. Нравится это кому-то или нет. Давайте уже без фантазий жить", - сказал Бартецкий.

По словам активиста, когда Митрофанов указывает, что сбор подписей за билингвальное образование остановился по причине того, что, сам организатор сказал, что уже хватит, то возникает мнение, что Митрофанов не очень владеет темой, либо намеренно вводит в заблуждение.

"Сбор остановился потому, что он остановился. Да, за сохранение билингвального образования были очень стремительно собраны десять тысяч. Но процесс застопорился сразу после этих десяти тысяч. Сразу. И сейчас дособрать тысячу подписей является большой проблемой", - указал Бартецкий, подчеркнув, что это несмотря на достаточно неплохое освещение инициативы в СМИ.

"Так что гигантоманией по поводу 150 000 страдать, конечно, не возбраняется, но уж очень это наивно. С таким же успехом Митрофанов может и про миллион подписей говорить", - указал активист.

Бартецкий напомнил, что подписаться за сохранение билингвального образования можно пройдя по ссылке manabalss.lv. Он полагает, что недостающие подписи удастся собрать до конца года.

Как ранее рассказал радио Baltkom представитель Русского союза Латвии Мирослав Митрофанов, заявку на проведение референдума об автономии школ нацменьшинств защитники русских школ могут подать в ближайшие недели.

Митрофанов считает, что в том, чтобы собрать необходимые подписи для инициирования референдума - 150 000, нет ничего нереального с учетом того, за какой короткий срок на портале общественных инициатив Manabalss.lv удалось собрать более 10 000 подписей за сохранение билингвального образования.