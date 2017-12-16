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В жизни есть вещи, которые намного больше значат, нежели материальные ценности. В этом уверена бывший политик, экс-министр внутренних дел Линда Мурниеце. По ее мнению, вместо того, чтобы тратиться на рождественские и новогодние подарки, люди бы нашли время на общение с близкими и друзьями, на разговоры и обьятия.

"Не тратьте деньги на подарки! Найдите время. Для разговоров, объятий, молчания, прикосновения, поцелуев", - написала женщина.

Netērējiet naudu dāvanām! Atrodiet laiku. Sarunai, apskāvienam, klusēšanai, pieskārienam, skūpstam — Linda Mūrniece (@murniecelinda) December 15, 2017

Кое-кто из подписчиков соцсети внес небольшую правку. По мнению пользователей, объятия и разговоры - это хорошо, но в новогодние праздники остаться без подарков тоже мало приятного, поэтому лучше одно с другим совместить.

"Ничего личного, но это хорошо придуманное предложение начинает раздражать. Ок, я найду время, но в праздничный вечер тот, кто останется без коробочки, перевязанной ленточкой, будет чувствовать себя грустным, недооцененным, покинутым, разочарованным. В связи с чем, дарите подарки и найдите время в праздники быть вместе! Так то лучше!, - написала пользовательница.

фото Лаурис Виксне, facebook.com