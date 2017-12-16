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Поэт, писатель, автор легендарных «гариков» Игорь Губерман признается, что расстраивается, когда в зале на его выступлениях нет аншлага. При этом классик убежден, что большие тиражи не означают, что книга хорошая. Об этом он рассказал в интервью на радио Baltkom.

«Зал мне нравится полным. Если это не так, то мои ощущения сходны с ощущением профессиональной потаскушки, в бордель к которой сегодня никто не пришел — обидно», — сказал Губерман.

Он также отметил, что в последнее время часто пишет стихи о старости. Эта тема кажется ему очень интересной.

«Много нового узнаешь, интересные ощущения. Известный наш ученый Иван Петрович Павлов, когда умирал, диктовал свои ощущения студентам. И когда вокруг говорили слишком громко, кричал: уймитесь, Павлов работает. Конечно, старость — это унизительно и трудно, но, как кто-то замечательно сказал, это единственный способ жить долго», — сказал Губерман.

Он также рассказал, что после того, как уехал из СССР в Израиль пришлось пройти трудный путь адаптации к новой жизни.

«Адаптироваться было тяжело. Приезжие израильтяне хорошо говорят на эту тему: первые год-два ты кормишься говном, а потом потихоньку начинаешь посыпать его сахаром. Точно — и календарно, и по ощущениям. Я очень плохой инженер, потому не мог работать по специальности. Жена — филолог, но готова была идти мыть подъезды. Правда, мечтала мыть полы в аптеках — там чище. По счастью, ее быстро взяли в университет — в отдел исследования евреев Восточной Европы. Потом и я стал ездить на гастроли. Постепенно все встало на свои места», — сказал Губерман.