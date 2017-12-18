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Латвийцы должны быть готовы к тому, что учиться надо на протяжении всей жизни. Об этом в интервью радио Baltkom сказал историк, ректор Видземской высшей школы Гатис Круминьш.

"Техгологии так быстро развиваются, что уже не хватает просто закончить университет. Существует два варианта: либо мы учимся, либо мы отстаем. Если мы хотим быть конкурентоспособными, то учиться надо всю жизнь. Наше поколение должно попробовать и освоить новые вещи раз или два, а новому поколению надо буть освоить пять-шесть таких вещей", - отметил он.

В опубликованном недавно исследовании Всемирного банка говорится, что в связи с неблагоприятной демографической ситуацией Латвими необходимо задуматься не только о развитии программ пожизненного образования, но и подготовится к тому, что работать придется дольше, поскольку Латвия негативно относится к перспективе приёма иммигрантов.