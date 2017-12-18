Эксклюзив |

Полиция безопасности допрашивала журналиста, главного редактор портала Imhoclub Юрия Алексеева в общей сложности 10 часов и предъявила ему обвинение в разжигании розни. Об этом порталу Mixnews рассказал сам подозреваемый, который уверен, что следующим обвинением будет хранение боеприпасов.

Журналист подробно рассказал, как проходил процесс его задержания и допроса.

"Мне в пятницу позвонили из Полиции безопасности и пригласили на беседу. Это уже традиционно, меня уже не раз приглашали, например, за комментарии в соцсети. Но на этот раз все выглядело иначе. В силу своей занятости попросил назначить встречу как можно раньше утром. Я выхожу в полдевятого утра из подъезда, а меня ждут четыре человека в масках, объявляют мне, что я являюсь подозреваемым по уголовному делу в части разжигания межнациональной розни и по этому поводу они должны провести обыск в моей квартире", - рассказал журналист.

По словам Алексеева, дальше все проследовали к нему в квартиру, где сотрудники спецслужб стали проводить довольно тщательный обыск - изымаются компьютерные носители, включая личные архивные видеозаписи.

"После четырехчасового обыска в квартире, меня везут в Полицию безопасности, где четыре часа допрашивают. Но самое главное, так сказать "вишенка на торте", у меня находят 34 патрона от пистолета Макарова. Причем они были заныканы достаточно изобретательно - снимают потолочные диодные светильники и там под двумя из них находят мешочек с 16 патронами к Макарову, а в другом - 17 патронов", - рассказал журналист.

Такой поворот событий крайне удивил Алексеева.

"Тут я был удивлен до невозможности. У меня дело по разжиганию, а тут находят боеприпасы, причем в достаточно товарном количестве - 34 патрона, это можно довольно много отстреливаться, это более четырех магазинов к пистолету Макарова. При этом, если бы у меня нашли гранаты от гранатометов, я бы не удивился", - рассказал Алексеев.

Журналист указал, что это явный вброс.

"Вкладочка была сделана довольно профессионально. Видимо это произошло в течение последних двух месяцев, потому что это у меня новая квартира, и эти светильники я два месяца назад новые вставил. Если бы там эти патроны лежали, я бы их обязательно увидел. Более того, патроны лежали в полиэтиленовых мешочках от радиодеталей. А я в свободное от работы время занимаюсь радиоконструированием по своей первой профессии. У меня на столе лежат полиэтиленовые мешочки и эти мешочки были явно взяты с моего стола, то есть они уже не новые, а потертые. Таких мешочков у меня целая упаковка, так как я покупая радиодетали, всегда их приношу в мешочках, на которых моих отпечатков очень много. На патронах их быть не может, поскольку патроны эти я в руках никогда не держал", указал Алексеев.

Юрий Алексеев рассказал, что пока ему предъявлено только обвинение в разжигании розни, а в хранении боеприпасов - это будет следующее обвинение.

Алексеев подтвердил ранее полученную информацию о том, что его не ограничили мерой пресечения в виде подписки о невыезде, но на сто процентов он в этом не уверен.

"Завтра утром отправлюсь за границу к дочери и внукам в гости на рождество и в аэропорту узнаю, смогу ли я спокойно покинуть страну или нет", - сказал Алексеев.