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Сейчас если человеку не нравится работа в полиции, он покидает должность. Однако раньше к службе в правоохранительных органах относились как к призванию и образу жизни. Такое мнение в интервью радио Baltkom высказал начальник Госполиции Интс Кюзис.

Он также подтвердил, что большинство желающих работать в полиции не проходят конкурс.

"Мы проверяем несколько аспектов - биография человека, физподготовка и здоровье. Меньше половины молодых людей выдерживает эти критерии. Если 900 людей интересовались, из них мы приняли 290. Большинство остается служить, те, кто хотят. Работа в полиции - это образ жизни, это миссия. Сейчас бывают люди, которые сначала работают, а потом понимают, что это не для них и они уходят. Раньше таких ситуаций фактически не было. Раньше, если человек выбирал такую специальность, он об этом мечтал с детства", - отметил он.

Глава Госполиции также заверил, что не наблюдается нехватки служащих на конкретных службах, кроме дорожной полиции. По его словам, это обусловлено изменениями в организации работы в этой сфере.

"По всем службам везде поровну. Например, где-то не хватает следователей, но сказать, что одна отрасль выделяется нельзя. Правда, недостаток дорожной полиции увеличился, поскольку меняется организация работы, меняется время", - указал Кюзис.

Как ранее писал Mixnews, в рижских участках Госполиции в этом году не хватает почти пятой части работников и с каждым годом количество вакансий растет.