Кюзис: работа в полиции - это образ жизни (7)

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Эксклюзив | 19 декабря 2017 года, 10:36

Сейчас если человеку не нравится работа в полиции, он покидает должность. Однако раньше к службе в правоохранительных органах относились как к призванию и образу жизни. Такое мнение в интервью радио Baltkom высказал начальник Госполиции Интс Кюзис.

Он также подтвердил, что большинство желающих работать в полиции не проходят конкурс.

"Мы проверяем несколько аспектов - биография человека, физподготовка и здоровье. Меньше половины молодых людей выдерживает эти критерии. Если 900 людей интересовались, из них мы приняли 290. Большинство остается служить, те, кто хотят. Работа в полиции - это образ жизни, это миссия. Сейчас бывают люди, которые сначала работают, а потом понимают, что это не для них и они уходят. Раньше таких ситуаций фактически не было. Раньше, если человек выбирал такую специальность, он об этом мечтал с детства", - отметил он.

Глава Госполиции также заверил, что не наблюдается нехватки служащих на конкретных службах, кроме дорожной полиции. По его словам, это обусловлено изменениями в организации работы в этой сфере.

"По всем службам везде поровну. Например, где-то не хватает следователей, но сказать, что одна отрасль выделяется нельзя. Правда, недостаток дорожной полиции увеличился, поскольку меняется организация работы, меняется время", - указал Кюзис.

Как ранее писал Mixnews, в рижских участках Госполиции в этом году не хватает почти пятой части работников и с каждым годом количество вакансий растет.

Комментарии 7
Янис 5 часов назад
Этот Боров должен уйти в отставку, полицейские очень стали слабы интеллектуально, работают не по закону, а по "понятиям", сам попал в ситуацию, когда кто мне вломились, пытаюсь всё заснять на телефон, а полиция вместо этого бежит ко мне с криками выключи видео съёмку, "вы провоцируете конфликт видеосъёмкой, мы применим физическую силу" это просто пиздец, тушите свет... товарищи. Причём я был на территории своих владений и это я вызвал полицию. Убрать всё начальство нахрен, возобновить академию, где бы этим молодым полицейским мозги вправляли перед тем как выпустить в общество.
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кот 5 часов назад
Согласен.Раньше работа в полиции было делом жизни.А теперь-бизнес планы сотрудников разных структур.
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la piovra 6 часов назад
В Юрмале при первой-же встрече адвокат предлагает заплатить энную сумму и,уже вечером!привезти документы уже бывшего дела!Вопрос:делается это в купе с "полицейскими" или нет?-чисто риторический.И после,становится "очень забавно" ,когда следователь предлагает жаловаться в прокуратуру на действия "полицейских".Кому?Их же хозяевам?
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