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Фильм российского кинорежиссера Алексея Учителя "Матильда" оказался очень популярен в странах Балтии, в частности, в Латвии. Об этом сам Учитель рассказал в эфире радио Baltkom. По его словам, об этом свидетельствует статистика, предоставленная компанией, которая занимается прокатом картины.

"Латвия наряду с Эстонией и Литвой поставили рекорды. Прокатом фильма у нас занимается немецкая компания, они дают статистику и там какие-то удивительные цифры. Получается, что в Латвии фильм посмотрел чуть ли не каждый второй. Некоторые американские блокбастеры мы переплюнули точно", - рассказал Учитель.

Он также отметил, что многие люди, которые раскритиковали "Матильду", не смотрели этот фильм.

"Я ждал начала проката и разговора после этого, но после встреч со зрителями я понял, что они смотрят не на кино, а на скандал вокруг него, мне это обидно. 99,9% ругающих не смотрели фильм, они говорили на основании двухминутного трейлера, который, во-первых, делал не я, а прокатчики в своих интересах и целях. И то там можно увидеть только один невинный поцелуй", - отметил Учитель.

Напомним, фильм "Матильда" об отношениях будущего российского императора Николая II с балериной Матильдой Кшесинской вызвал широкий общественный резонанс в России и других странах.