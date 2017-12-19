Эксклюзив |

Хотя за хранение боеприпасов полагается тяжелое наказание, подписку о не выезде журналисту Юрию Алексееву не дали. Об этом рассказал он сам в интервью радио Baltkom.

Сейчас журналист отправился в Америку через Норвегию - там у него живут дочь и внуки, с которыми он планировал встретить праздники.

"Хранение боеприпасов - это тяжелая статья. Но, что странно, полиция безопасности не взяла у меня даже подписку о невыезде. Я с вами говорю из Осло, столицы свободной Норвегии. Дело в том, что я оттуда лечу в Калифорнию, у меня там дочка живет с внуками. Поездка запланированная, я хочу отметить с ними праздники. Я сегодня ожидал, что меня остановят в аэропорту. Они знали, что я полечу и они сказали, что никаких мер для ограничения свободы перемещения применять не будут", - заявил Алексеев.

Напомним, полиция безопасности допрашивала журналиста, главного редактора портала Imhoclub Юрия Алексеева в общей сложности 10 часов и предъявила ему обвинение в разжигании розни. Также в его квартире был проведен обыск, в ходе которого в квартире журналиста были найдены боеприпасы.