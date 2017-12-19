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У Латвии есть все возможности, чтобы стать примером для Европы в прозрачности банковского бизнеса и в предотвращении любых попыток отмывания денег через латвийскую банковскую систему. В этом убежден недавно побывавший в Риге известный финансовый аналитик, бывший помощник секретаря Департамента казначейства США Дэниел Глейзер.

Аналитик в интервью радио Baltkom отметил, что уже долгие годы работает с латвийским банковским сектором, и его целью является помочь Латвии достичь регионального лидерства в финансовой сфере.

"Я сотрудничаю с латвийским финансовым сектором уже много лет – с людьми и из частной, и из публичной части. Я начал еще в 2004-2005 году, когда я работал в Департаменте казначейства. Делал я это для того, чтобы помочь банковскому сектору Латвии достичь международных стандартов в борьбе с финансовыми преступлениями и отмыванием денег. Это обязательство, которое я сохранил с момента перехода в частный сектор. Я работал с разными латвийскими банками.

Мы объединяем наши общие усилия, чтобы не только защитить латвийскую финансовую систему от злоупотребления со стороны незаконных субъектов, но и создать в Латвии обстановку, обеспечивающую прозрачный и чистый бизнес, который позиционирует Латвию как реального регионального лидера в финансовом секторе", - заявил Глейзер.

Он подчеркнул, что отмывание денег - это международная проблема, которая не привязана к какому-то отдельному региону или конкретной части мира.

"Я думаю, что отмывание денег является универсальной проблемой. Финансовая система безгранична и глобальна, деньги в ней двигаются со скоростью света. Нельзя сказать, что это проблема в одной части мира, а в другой нет. В любом случае, те места, где существует преступность с целью получения прибыли, подвержены отмыванию денег, поскольку преступникам надо что-то делать со своими средствами.

Это проблема в Северной Америке, это проблема в Европе, это проблема в Азии и в Южной Америке. Поэтому усилия по борьбе с такими преступлениями прилагаются на международном уровне. Такие организации как ФАТФ, МВФ, Всемирный банк и даже ООН делают важные шаги и применяют меры для привлечения правоохранительных органов, обычного туристического сектора, частного сектора и дипломатической общественности для совместного обеспечения защиты целостности международной финансовой системы. Безусловно, Латвия тоже играет в этом определенную роль. Она поддерживает этот статус путем адаптации и применения сильных защитных мер против отмывания денег", - указал Глейзер.

Напомним, в начале июля уголовный суд Парижа вынес приговор по делу об отмывании денег через латвийский Rietumu banka.

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