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Борьба с преступностью в государстве в первую очередь зависит не от числа сотрудников полиции, а от организации их работы. Такое мнение в эфире радио Baltkom высказал директор социологического агентства Latvijas fakti, политолог Айгар Фрейманис.

"У нас принято все сравнивать с Эстонией. По-моему, у них количество полицейских на 10 или 100 тысяч жителей в два раза меньше, чем в Латвии. При этом говорить о высоком уровне преступности в Эстонии нельзя, значит, там иначе устроена организация работы. В первую очередь речь идет об уличной преступности, которая наиболее неконтролируемая", - сказал Фрейманис.

Он пояснил, что в Латвии чаще всего дело сначала попадает в руки муниципальной полиции после чего переходит в Госполицию.

"В Латвии, когда появляется информация о каких-то происшествиях в центре города, например, связанных с поведением туристов, семейными разборками и прочем, как правило, первыми там появляются муниципальные полицейские. Если серьезное преступление - после задержания переданы Госполиции. Значит какой-то раздел функций присутствует", - пояснил Фрейманис.

Напомним, LTV ранее сообщило, что в рижских участках Госполиции в этом году не хватает почти пятой части работников и с каждым годом количество вакансий растет. Если в 2012 году в управлению Рижского региона не хватало 12% сотрудников, в этом году не достает уже 17%. Во всей Госполиции сейчас не могут заполнить 11,4% вакансий.