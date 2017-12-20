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Власть в России готова похоронить Ленина и понимает необходимость этого, сказал в интервью радиостанции Baltkom режиссер фильма “Матильда” Алексей Учитель. Он также считает, что большивистская революция в России обернулась страшной катастрофой, последствия которой мы ощущаем до сих пор.

«Мне кажется, что власть к этому готова (похоронить Ленина), она понимает. Мне кажется это было бы правильно со всех точек зрения. С церковной точно», - сказал он.

Режиссер также отметил, что сегодня тело Ленина в Мавзолее воспринимается как достопримечательность в центре Москвы.

«Когда мы видим, что стоит очередь к гробу из детей, взрослых, молодых... Мне кажется, что к этому ходят как к достопримечательности. Это такой памятник. Вообще очень странно, когда кладбище находится в самом центре Москвы. И это не только Мавзолей», - сказал режиссер.

Он также высказал свое мнении о революции 1917 года в России.

«Революция – это... В слово катастрофа это даже не помещается. Это страшная трагедия для России, плоды которой мы пожинаем до сих пор»

Вопрос захоронения Ленина обсуждается в обществе уже много лет. Очередной виток дискуссии пришелся на 2017 год — столетнюю годовщину Октябрьской революции. В начале ноября президент Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале выступил за захоронение тела Ленина, назвав это решение самым верным с исторической точки зрения. Он отметил, что решать этот вопрос должен президент РФ Владимир Путин. Председатель КПРФ Геннадий Зюганов, отвечая на данную инициативу Кадырова, попросил его «успокоиться и заняться серьезным делом». Фильм «Матильда» посвящен судьбе балерины Матильды Кшесинской, в которую был влюблен цесаревич, будущий император Николай II.

Внимание зрителей подогревалось, в том числе, скандалом вокруг выхода фильма на экраны в России.

Премьера прошла 6 октября в Мариинском театре в Петербурге, а в широкий прокат картина вышла 25 октября. За премьерный уик-энд фильм она собрала около 230 миллионов рублей.