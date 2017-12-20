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20 декабря на Рижском центральном рынке должна была начаться продовольственная выставка Russian Food Road Show с участием российских компаний, однако машины с товаром задержали на границе. Об этом на своей странице в социальной сети Facebook написала журналист Алла Березовская.

"Облом! Обещанное открытие выставки Российских товаров на рижском Центральном рынке не состоялось - машины с грузом задержали на границе! В выставочном павильоне под грустные звуки музыки свою скромную продукцию выставили лишь десяток местных производителей. Даже фабрика Победа конфеты делает в Латвии... а рядом пустые полки. Для той самой Российской продукции... Тем временем, в Москве успешно открылся Рижский дворик с нашими товарами. У нас все по-честному? Россия - агрессор? По моему, это просто позор... И не первый. Это благодарность за шпроты? Ждём заявление от РД? Кстати, цены на латвийскую рыбную продукцию подскочили почти в два раза, так что - с Рождеством вас, дорогие рижане!", - пишет она.

Однако представитель организаторов мероприятия Марина Мельник заявила, что с политикой это не связано. По ее словам задержан был только один участник выставки.

"Да, вышла заминка, но скоро должны пересечь границу. Просто рабочий момент, задержка", - отметила она.

Представитель Рижского Центрального рынка Александр Шунин также подтвердил, что особых проблем нет и завтра будут открыты и доступны все стенды выставки.

"В Гастрономическом павильоне открыт Рождественский рынок. В рамках этого мероприятия россияне снимают несколько стендов, где будут представлены товары из России", - рассказал он.

С 20 по 23 декабря на Рижском центральном рынке должна была пройти продовольственная выставка Russian Food Road Show с участием российских компаний. Мероприятие организовано "Деловым союзом Евразии в Латвии".

На выставке предполагалось представить продукты широкого потребления, вегетарианская, кошерная и халяльная еда, деликатесы, и напитки.

По словам бывшего президента "Союза производителей безалкогольных напитков и минеральных вод" Дмитрия Петрова, выставка поможет российским производителям получить в Евросоюзе (ЕС) разрешительные документы на необходимые продукты.

фото: Facebook