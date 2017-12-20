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В четверг, 21 декабря в 17.05 в эфир выйдет очередной выпуск нашей новой программы об автомобилях - "По дороге с WESS Motors".

На сей раз программа будет посвящена очень актуальной теме — подготовке машины к зиме. В студии эксперт — руководитель WESS Motors After sales Юрий Шестаков.

Как правильно подготовить ваш любимый автомобиль к зимнему периоду? Каким должно быть давление в шинах в холодную и снежную погоду, когда и как необходимо обслуживать машину в сервисном центре?

Наш эксперт готов ответить на эти и другие вопросы. Так, в частности, вы услышите мнение специалиста о том, стоит ли прогревать автомобиль в зимний период и отличается ли подготовка к поездке в зимний период автомобиля в зависимости от типа топлива (бензин, дизель, газ).

Если и у вас есть вопросы к специалисту, то можете их задавать во время эфира по телефону 67212939 или направлять свои вопросы заранее на электронную почту info@mixnews.lv

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