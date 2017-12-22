Russian Food Show: натуральные российские продукты будут продавать в Латвии (4)
Вчера, 21 декабря, в Рижской думе состоялась конференция предпринимателей продовольственной выставки Russian Food Show и представителей "Делового союза Евразии".
Председатель правления "Делового союза Евразии в Латвии" Эдгар Седлиньш заявил, что между предпринимателями был подписан договор о дальнейшем сотрудничестве и организации торговли между двумя странами.
Также, по его словам, продукты представленные на выставке будет интересны латвийскому потребителю.
"Конференция прошла отлично. По итогу у нас был подписан меморандум о создании торгового дома на российской и на латвийской стороне, где будет двустороннее движение экспорта и импорта. Продукты качественные, оригинальные и цена получается "проходной". А интерес к натуральным продуктам всегда есть", - отметил Седлиньш.
Ранее сообщалось, что полноценное открытие выставки не состоялось из-за задержки машин с товаром на границе. Представитель организаторов мероприятия заверила, что в случившееся не было связано с политикой.
Ее слова подтвердил исполнительный директор "Делового союза Евразии в России" Андрей Чухлиб.
Он также добавил, что была задержана всего одна машина.
"Задержанная машина находится на латвийской границе и идет проверка документов. Когда эти процедуры пройдут, машина будет на выставке. Мы надеемся, что выставка в полном размере пройдет завтра. Таможенные проблемы существуют всегда. Просто несколько банок для дегустации были не маркированы. Товар уже находится в Латвии. Здесь нет никаких подводных камней", - указал он.
Напомним, на Центральном рынке с 20 по 23 декабря проходит продовольственная выставка Russian Food Road Show с участием российских компаний. Мероприятие организовано "Деловым союзом Евразии в Латвии". Выставка будет открыта с 08:00 до 18:00, вход бесплатный. Гости мероприятия смогут попробовать и приобрести представленные товары, а также насладиться интерактивной программой.