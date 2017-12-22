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Вчера, 21 декабря, в Рижской думе состоялась конференция предпринимателей продовольственной выставки Russian Food Show и представителей "Делового союза Евразии".

Председатель правления "Делового союза Евразии в Латвии" Эдгар Седлиньш заявил, что между предпринимателями был подписан договор о дальнейшем сотрудничестве и организации торговли между двумя странами.

Также, по его словам, продукты представленные на выставке будет интересны латвийскому потребителю.

"Конференция прошла отлично. По итогу у нас был подписан меморандум о создании торгового дома на российской и на латвийской стороне, где будет двустороннее движение экспорта и импорта. Продукты качественные, оригинальные и цена получается "проходной". А интерес к натуральным продуктам всегда есть", - отметил Седлиньш.

Ранее сообщалось, что полноценное открытие выставки не состоялось из-за задержки машин с товаром на границе. Представитель организаторов мероприятия заверила, что в случившееся не было связано с политикой.

Ее слова подтвердил исполнительный директор "Делового союза Евразии в России" Андрей Чухлиб.

Он также добавил, что была задержана всего одна машина.

"Задержанная машина находится на латвийской границе и идет проверка документов. Когда эти процедуры пройдут, машина будет на выставке. Мы надеемся, что выставка в полном размере пройдет завтра. Таможенные проблемы существуют всегда. Просто несколько банок для дегустации были не маркированы. Товар уже находится в Латвии. Здесь нет никаких подводных камней", - указал он.

Напомним, на Центральном рынке с 20 по 23 декабря проходит продовольственная выставка Russian Food Road Show с участием российских компаний. Мероприятие организовано "Деловым союзом Евразии в Латвии". Выставка будет открыта с 08:00 до 18:00, вход бесплатный. Гости мероприятия смогут попробовать и приобрести представленные товары, а также насладиться интерактивной программой.