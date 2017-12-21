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Пассажиры рейса Рига-Москва латвийской компании airBaltic не смогли покинуть самолет сразу после приземления из-за примерзшей двери. Об этом на своей странице в социальной сети Facebook рассказал победитель международного фотоконкурса World Press Photo-2016, фотограф Владимир Песня.

"В новом самолёте airBaltic в полёте примёрзла дверь:-) Экипаж героически продумывает варианты, как всё-таки выпустить пассажиров наружу", - написал он.

Как фотограф написал чуть позже, дверь удалось открыть и пассажиры смогли покинуть самолет.

Песня возвращался в Москву после мастер-класса в Риге. Кроме того, он стал гостем программы "Встретились, поговорили" на радио Baltkom.

Напомним, 5 ноября в российском аэропорту Шереметьево самолет airbaltic выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы (ВПП). ВПП сейчас закрыта. На борту находились 52 пассажира. Все они штатно покинули судно.