Эксклюзив |

Гостями девятого выпуска программы DAVAJ на радио Baltkom 93,9 FM станут художественный руководитель Рижского цирка Мартиньш Киберс и цирковой артист, преподаватель Дмитрий Пудов. Речь пойдет о цирковом искусстве, Рижском цирке и использовании в цирке животных.

Начало программы - в 15:15. Прямой эфир доступен ЗДЕСЬ.

Записи предыдущих программ можно посмотреть на канале MixTV в Youtube.