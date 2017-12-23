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Вчера состоялась встреча защитников обучения на родном языке в школах нацменьшинств с председателем Рижской думы Нилом Ушаковым. В ходе этой встречи решений никаких принято не было, но активисты надеются, что мэр столицы не оставит без внимания вопрос о качестве образования. Об этом в интервью радио Baltkom сообщил один из активистов Дэги Караев.

"Это встреча была долгожданной. Ушаков собрал представителей наиболее активной родительской группы. Он выслушал наше мнение и поделился своим. Мы смогли понять позиции друг друга. В ходе встречи решений мы никаких не принимали, но в целом обсудили с глазу на глаз ситуацию, которая сложилось вокруг русских школ", - рассказал Караев.

Он добавил, что защитники рассчитывают на сотрудничество с градоначальником.

"Надеемся на продолжение сотрудничества с Рижской думой. Самое главное, чтобы фундаментом в данном вопросе являлось качество образования", - сказал Караев.

Между тем, на портале Manabalss.lv по-прежнему продолжается сбор подписей за сохранение в школах нацменьшинств билингвального образования.

Фото: facebook.com