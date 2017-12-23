Защитники школ нацменьшинств: мы надеемся на понимание Ушакова (8)

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Эксклюзив | 23 декабря 2017 года, 13:58

Вчера состоялась встреча защитников обучения на родном языке в школах нацменьшинств с председателем Рижской думы Нилом Ушаковым. В ходе этой встречи решений никаких принято не было, но активисты надеются, что мэр столицы не оставит без внимания вопрос о качестве образования. Об этом в интервью радио Baltkom сообщил один из активистов Дэги Караев.

"Это встреча была долгожданной. Ушаков собрал представителей наиболее активной родительской группы. Он выслушал наше мнение и поделился своим. Мы смогли понять позиции друг друга. В ходе встречи решений мы никаких не принимали, но в целом обсудили с глазу на глаз ситуацию, которая сложилось вокруг русских школ", - рассказал Караев.

Он добавил, что защитники рассчитывают на сотрудничество с градоначальником.

"Надеемся на продолжение сотрудничества с Рижской думой. Самое главное, чтобы фундаментом в данном вопросе являлось качество образования", - сказал Караев.

Между тем, на портале Manabalss.lv по-прежнему продолжается сбор подписей за сохранение в школах нацменьшинств билингвального образования.

Фото: facebook.com

Комментарии 8
Мда1 час назад
Наивные... С вами встретились только из-за скандала с Мамыкиным. Типо он там в Брюсселе борится, а его из партии прогнали. Весь свой русскоязычный электорат может забрать с собой и согласие потеряет голоса. Сразу и встречи начались и заграницей что-то сказал... Ушаков как завхоз в школе только по Риге и по хозяйственным вопросам. А согласие очень долго молчало, как обычно
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Старая песня о" главном"48 минут назад
На сотрудничество с нациками претендуете вы, они, конечно, оценят ваш "" в борьбе с Ушаковым, где ваши намерения полностью совпадают.Только нациками движет их национальный "патриотизм", а вами движет месть- оказывается обида на то, что ЦС,якобы, отгородился от ЗаПчел до сих пор жива и требует возмездия.Рижане, как всегда, -разменная карта в этой игре престолов.А вам не приходило в голову, что ЗаПчел сошел с дистанции не из-за ЦС, а потому что надо было избрать другую тактику . Или ВАШИ НИКОГДА НЕ ОШИБАЮТСЯ? !!!
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каджич2 часа назад
Не хотелось бы язвить.но теперь Ушаков будет "рассчитывать на сотрудничество с нациками режима"???
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