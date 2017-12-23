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В следующем году одной их главных задач Министерства здравоохранения будет дать стимул медикам остаться в Латвии, а не уезжать из страны. Об этом в интервью радио Baltkom сказала глава ведомства Анда Чакша.

"В следующем году у нас будет дополнительное финансирование на зарплаты врачей и медсестер. Сейчас у нас некому работать. Врачи должны видеть, что у них увеличиваются зарплаты, что в это направлении все идет вперед. Нам надо стимулировать медиков не уезжать, стимулировать оставаться в государственном секторе, в госбольницах. Надо показать, что и здесь можно зарабатывать достаточно. Конечно, в следующем году мы не решим эту проблему полностью. Но мы будет делать шаг за шагом, чтобы достичь цель", - отметила министр.

Напомним, в этом году 22 млн евро, оставшиеся из полученных за счет бюджетного дефицита 34,3 млн евро, были направлены на уменьшение очередей пациентов и обеспечение компенсируемых медикаментов пациентам с гепатитом С. 16,6 млн евро предусмотрены для уменьшения очередей, 5,5 млн евро - для улучшения доступности компенсируемых медикаментов пациентам с гепатитом С.