Чакша: дадим врачам стимул остаться в Латвии (22)

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Эксклюзив | 23 декабря 2017 года, 10:09

В следующем году одной их главных задач Министерства здравоохранения будет дать стимул медикам остаться в Латвии, а не уезжать из страны. Об этом в интервью радио Baltkom сказала глава ведомства Анда Чакша.

"В следующем году у нас будет дополнительное финансирование на зарплаты врачей и медсестер. Сейчас у нас некому работать. Врачи должны видеть, что у них увеличиваются зарплаты, что в это направлении все идет вперед. Нам надо стимулировать медиков не уезжать, стимулировать оставаться в государственном секторе, в госбольницах. Надо показать, что и здесь можно зарабатывать достаточно. Конечно, в следующем году мы не решим эту проблему полностью. Но мы будет делать шаг за шагом, чтобы достичь цель", - отметила министр.

Напомним, в этом году 22 млн евро, оставшиеся из полученных за счет бюджетного дефицита 34,3 млн евро, были направлены на уменьшение очередей пациентов и обеспечение компенсируемых медикаментов пациентам с гепатитом С. 16,6 млн евро предусмотрены для уменьшения очередей, 5,5 млн евро - для улучшения доступности компенсируемых медикаментов пациентам с гепатитом С.

Комментарии 22
А что у нас под носом творится…………… 7 часов назад
Мне как покупателю- обывателю важно не что Трапм сказал или Путин а какой мой Life level(жизненой уровень)Цены в Латвии зашкаливают заоблочно.Они уже сравнимы с швейцарскими- самой дорогой страны Европы.Правда у 80% процентов населения зарплаты как в Зимбабве.Посредтсвом налогооблажением правящие для прокорма своего нацианалистического электората душат экономику.В следующем году ничего хорошего не намечается.Будем еще в большей жопе.
Всех с наступающем Новым годом и думать головой как выжить в этой обиженной Богом страной.
P.S.-
Господа депутаты! Берегите пенсионеров.У них от ваших реформ -давление повышается.
Когда вся молодежь удерет с этой страны,кто вас немощных содержать и развлекать будет? А так поговорит можно с кем- то на сайтах.

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+++++ 6 часов назад
Медикам конечно зарплату поднять надо, особенно среднему персоналу, но не за счет же и так нищих жителей. Тем более большая часть денег осядет в карманах депутатов.
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Larisa Bågvik 6 часов назад
А поздно уже показывать . Даже и не только в зарплатах дело. Негативная страна , не поддается никакой логике и морали.
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