Чакша: мы не можем устранить проблемы э-здоровья, если ей не пользуются (3)

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Эксклюзив | 23 декабря 2017 года, 20:52

Чтобы устранить все проблемы с системой электронного здоровья, необходимы отзывы от тех, кто ей пользуется. Об этом в интервью радио Baltkom рассказала министр здравоохранения Анда Чакша.

"Сейчас важно, чтобы врачи подключались к порталу. В любом месте могут быть проблемы, поэтому специалисты должны знать об этом. Мы ездим по региона, помогаем и обучаем врачей, так как нам надо понимать, какие ошибки они видят, что надо изменить. Мы следим и за письмами по почте, и за телефонными звонками с жалобами. Чем активнее врачи сообщат нам о проблеме, тем быстрее мы ее устраним. Это и есть двустороннее сотрудничество, а не просто фразы: "Мне кто-то сказал, что там все плохо"", - отметила Чакша.

Напомним, с января использование системы электронного здравоохранения обязательно. По новейшим данным Национальной службы здравоохранения, договоры заключили 83% семейных врачей, все стационары, 99% аптек, более 60% амбулаторных учреждений и специалистов.

Комментарии 3
Сеня 5 часов назад
Как в бородатом анекдоте: В дурдоме психи прыгают с вышки в пустой бассейн. На вопрос «Почему в пустой бассейн.» ответ—«Администрация обещала воду дать,когда научимся нырять»,
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Alex 5 часов назад
Какая дурная манера ,пригласили человека,взяли интервью,а потом неделю своих читателей "кормите" нарезками его ( этого человека ) мыслями...И фото удачное - уставшая ,измученная женщина,в ожидании скорых родов ,чего-то пытается выдавить из себя по делу...Вряд ли она в чём-то убедит читателей, она совершенно ничего не изменит в медицине Латвиии ,а вдобавок получит кучу негатива от жителей в свой адрес.Зачем всё это?Она самая умная из "министров по медицине" в Латвии .Она сделала себе карьеру (и хороший оклад) и спланированно ушла в декрет.Уважаю!Страна ,где все уже давно выживают,я её титульную даже не осуждаю...главное -ребёнок !
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Вй 5 часов назад
Что вы вообще можете?!
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