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Чтобы устранить все проблемы с системой электронного здоровья, необходимы отзывы от тех, кто ей пользуется. Об этом в интервью радио Baltkom рассказала министр здравоохранения Анда Чакша.

"Сейчас важно, чтобы врачи подключались к порталу. В любом месте могут быть проблемы, поэтому специалисты должны знать об этом. Мы ездим по региона, помогаем и обучаем врачей, так как нам надо понимать, какие ошибки они видят, что надо изменить. Мы следим и за письмами по почте, и за телефонными звонками с жалобами. Чем активнее врачи сообщат нам о проблеме, тем быстрее мы ее устраним. Это и есть двустороннее сотрудничество, а не просто фразы: "Мне кто-то сказал, что там все плохо"", - отметила Чакша.

Напомним, с января использование системы электронного здравоохранения обязательно. По новейшим данным Национальной службы здравоохранения, договоры заключили 83% семейных врачей, все стационары, 99% аптек, более 60% амбулаторных учреждений и специалистов.