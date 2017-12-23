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Найдено тело 27-летнего жителя Яунмарупе Кришьяниса Звейниекса, который так и не вернулся домой после корпоратива в Старой Риге 16 декабря 2017 года. Об этом сообщает Bezvests.lv.

"Тело молодого человека было поднято из воды около 12 часов. Это оказался Кришьянис. Благодарим всех, кто не остался равнодушным и помог в поисках", - сказали представители Bezvests.lv.

В поисках принимали участие волонтеры, сотрудники Пожарно-спасательной службы и Госполиции.

Напомним, житель Яунмарупе, пропал после 2 часов ночи 16 декабря в Старой Риге. По словам близких, молодой человек не вернулся домой после корпоратива в рижском джаз-клубе Džeza klubā, который проходил на улице Паласта, 10.