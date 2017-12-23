Тело пропавшего после корпоратива Кришьяниса найдено в Даугаве (10)
Эксклюзив | 23 декабря 2017 года, 14:04
Найдено тело 27-летнего жителя Яунмарупе Кришьяниса Звейниекса, который так и не вернулся домой после корпоратива в Старой Риге 16 декабря 2017 года. Об этом сообщает Bezvests.lv.
"Тело молодого человека было поднято из воды около 12 часов. Это оказался Кришьянис. Благодарим всех, кто не остался равнодушным и помог в поисках", - сказали представители Bezvests.lv.
В поисках принимали участие волонтеры, сотрудники Пожарно-спасательной службы и Госполиции.
Напомним, житель Яунмарупе, пропал после 2 часов ночи 16 декабря в Старой Риге. По словам близких, молодой человек не вернулся домой после корпоратива в рижском джаз-клубе Džeza klubā, который проходил на улице Паласта, 10.
Соболезнования родным и близким! А остальным повод задуматься,алкоголь это страшный враг.
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Уважаемая, откуда у вас информация, что алкоголь виноват, а не кто-то еще
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он в 3 ночи пьяный гулял у реки, дура
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