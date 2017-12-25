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Для того, чтобы Латвийскому университету из-за нехватки учащихся не пришлось увольнять высококвалифицированных преподавателей, вуз старается больше привлекать иностранных студентов. Об этом в эфире радио Baltkom рассказала доктор наук, координатор международных связей в Латвийском университете Агнесе Русакова.

"На сегодняшний день в Латвийском университете учатся более 830 иностранных студентов. Наша стратегия - привлечь еще больше студентов из-за рубежа. После распада СССР мы все почувствовали демографический кризис. В принципе, из-за этого нам надо было всех наших высококвалифицированных преподавателей отпустить с работы, потому что им некому преподавать. Нет местной молодежи", - пояснила Русакова.

Он добавила, что в вузе есть 29 программ для иностранных студентов.

"Чтобы привлекать - мы должны быть видимы на международной арене. У нас более 700 действующих договоров по Erasmus с другими европейскими странами", - заключила Русакова.

Как сообщалось, торгово-промышленная палата провела опрос своих участников на тему доступности трудовых ресурсов. И 60% респондентов сообщили, что сталкиваются с проблемами при поиске сотрудников, а 80% выразили одобрение идее привлечения иностранных студентов на латвийский рынок труда.